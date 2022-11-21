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Билялетдинов об акциях Англии: «Заявляют о каких-то своих ценностях, но это неактуально на территории другой страны»

Динияр Билялетдинов прокомментировал борьбу сборной Англии за равноправие. Футболисты команды преклонили колено перед игрой с Ираном (6:2) на ЧМ-2022.

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