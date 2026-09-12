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Мировое обозрение

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Apple вернулась в десятку лучших компаний мира по версии Time, но лишь на третье место — лидирует Nvidia

Apple вернулась в десятку лучших компаний мира по версии Time, но лишь на третье место — лидирует Nvidia

Американский журнал Time опубликовал обновленную версию рейтинга лучших компаний мира, и главной новостью стало возвращение Apple в первую десятку — правда, лишь на третью строчку с результатом 93,16 балла из 100.

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