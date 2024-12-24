Добровольцы в новогодних костюмах побывали у пациентов детских больниц

В канун Нового года в столице проходит ежегодная акция «Верить в чудо». Ее участники — добровольцы-спасатели в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек — спускаются с крыш детских больниц и дарят маленьким пациентам незабываемые моменты новогоднего чуда.