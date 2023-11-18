Врач Тяжельников: метеозависимым в магнитные бури надо изменить график

Во время магнитных бурь метеозависимым необходимо скорректировать свой график. Такое заявление сделал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в интервью РЕН.
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