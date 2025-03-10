«Я не считаю, что кто-то придет и за меня все сделает»

Замена иностранного оборудования на собственные разработки позволяет российскому производителю солнцезащитных систем компании Foroom не только не зависеть от санкций, но и существенно расширить ассортимент производимых изделийОлег Сердечников Генеральный директор компании Foroom Дмитрий Ноготков: «Мы принципиально не ищем обходных путей для закупки через третьи страны или другими способами — это противоречит нашей внутренней позиции и ценностям»читайте на monocle.