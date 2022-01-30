Злата Огневич после нападок преследователя вышла на прогулку в непривычном образе: "Шикарно выглядишь"

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно была главной героиней шоу "Холостячка", а теперь разбирается с агрессивным преследователем, поделилась в своем Instagram яркими карами с прогулки по Киеву.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно была главной героиней шоу "Холостячка", а теперь разбирается с агрессивным преследователем, поделилась в своем Instagram яркими карами с прогулки по Киеву.
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