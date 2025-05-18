В Донецке здание горбольницы повреждено в результате атаки украинского БПЛА

Украинский беспилотник столкнулся с деревом в Донецке, что привело к повреждению остекления городской больницы и Центра первичной медико-санитарной помощи, заявил в своем Telegram-канале глава города Алексей Кулемзин.
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