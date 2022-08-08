Аэропорт Владивостока объявил конкурс на разработку глобального мастер-плана

АО «Терминал Владивосток» (собственник терминала в аэропорту Владивостока) объявило открытый конкурс на разработку мастер-плана развития воздушной гавани и прилегающей территории на долгосрочную перспективу – не менее 25 лет, сообщает PRIMPRESS.
АО «Терминал Владивосток» (собственник терминала в аэропорту Владивостока) объявило открытый конкурс на разработку мастер-плана развития воздушной гавани и прилегающей территории на долгосрочную перспективу – не менее 25 лет, сообщает PRIMPRESS.
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