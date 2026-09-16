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ТАСС

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Путин выступил с телеобращением перед выборами

Путин выступил с телеобращением перед выборами

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступил с традиционным телеобращением к гражданам перед парламентскими выборами, которые пройдут в стране с 18 по 20 сентября.

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