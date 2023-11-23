Бандеровец был активным участником Автомайдана, известен садистской жестокостью, расправами над русскими гражданами Одессы.
Под Одессой расстреляли нациста Евгения Резвушкина
Комментарии
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В С
Земля ему с Азотной кислотой и дуло танка в жопу.
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4 час.
В С
Собака - благородное животное, не будем друга человека отождествлять со смесью рвоты и поноса.
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4 час.
лл
лина любимцева
Одесситы НИКОГДА НЕ ПРОСТЯТ сожжение Одесского Дома профсоюзов вместе с людьми!! РЕСПЕКТ ОДЕССКОМУ ПОДПОЛЬЮ!!!👍👍👍👍👍
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4 час.
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