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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 860 подписчиков

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  • лина любимцева
    Одесситы НИКОГДА НЕ ПРОСТЯТ сожжение Одесского Дома профсоюзов вместе с людьми!!  РЕСПЕКТ ОДЕССКОМУ ПОДПОЛЬЮ!!!👍👍👍...Под Одессой расст...
  • В С
    Собака - благородное животное, не будем друга человека отождествлять со смесью рвоты и поноса.Под Одессой расст...
  • В С
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Под Одессой расстреляли нациста Евгения Резвушкина

Под Одессой расстреляли нациста Евгения Резвушкина

Бандеровец был активным участником Автомайдана, известен садистской жестокостью, расправами над русскими гражданами Одессы.

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Комментарии
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В С
Земля ему с Азотной кислотой и дуло танка в жопу.
Ответить
4 час.
В С
Собака - благородное животное, не будем друга человека отождествлять со смесью рвоты и поноса.
Ответить
4 час.
лл
лина любимцева
Одесситы НИКОГДА НЕ ПРОСТЯТ сожжение Одесского Дома профсоюзов вместе с людьми!!  РЕСПЕКТ ОДЕССКОМУ ПОДПОЛЬЮ!!!👍👍👍👍👍
Ответить
4 час.

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