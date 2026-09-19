Бойцы ВС РФ освободили Лошаково, Комиссарово, Гулево, Марьевку и Зелёную Диброву

Российские войска освободили от украинских сил целый ряд населённых пунктов в зоне проведения СВО. Об этом 19 сентября сообщило Минобороны России в своих коммюнике о ходе боевых действий и оперативной обстановке на различных участках фронта.
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