Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 453 подписчика

Бойцы ВС РФ освободили Лошаково, Комиссарово, Гулево, Марьевку и Зелёную Диброву

Бойцы ВС РФ освободили Лошаково, Комиссарово, Гулево, Марьевку и Зелёную Диброву

Российские войска освободили от украинских сил целый ряд населённых пунктов в зоне проведения СВО. Об этом 19 сентября сообщило Минобороны России в своих коммюнике о ходе боевых действий и оперативной обстановке на различных участках фронта.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым