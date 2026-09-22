В НИЦ Гамалеи начали разработку мРНК-вакцины против клещевого энцефалита

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к созданию мРНК-вакцины против клещевого энцефалита, взяв за основу штамм вируса из коллекции Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека.
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