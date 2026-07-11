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Гоночный инженер Расселла: «Критика в интернете? Подобное проходит мимо меня»

Маркус Дадли – гоночный инженер пилота « Мерседеса » Джорджа Расселла – рассказал, как общается с гонщиком.

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