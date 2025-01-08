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Юрист Иванова назвала причину, по которой нельзя уволить за прогул

Анна Иванова, партнер юридической фирмы BGP Litigation, специализирующейся на трудовом праве, рассказала агентству «Прайм», что за прогул работника можно уволить, если он отсутствовал на рабочем месте в течение четырех часов подряд.

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