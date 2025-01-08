Юрист Иванова назвала причину, по которой нельзя уволить за прогул

Анна Иванова, партнер юридической фирмы BGP Litigation, специализирующейся на трудовом праве, рассказала агентству «Прайм», что за прогул работника можно уволить, если он отсутствовал на рабочем месте в течение четырех часов подряд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии