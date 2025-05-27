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Парламентская газета

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Участникам СВО предоставят рабочие места в органах власти

Участникам СВО предоставят рабочие места в органах власти

Для участников специальной военной операции создадут региональные базы рабочих мест, в том числе сформируют резерв в местных исполнительных органах, государственных и муниципальных учреждениях, унитарных предприятиях.

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