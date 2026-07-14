Florian Gaertner/picture alliance/photothek.de/TASS Разработка гарантий безопасности для Украины без участия Москвы невозможна, а подобные заявления лидеров ЕС свидетельствуют о тупиковой позиции европейских стран.
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