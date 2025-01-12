Мягкий грильяж в домашних условиях

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Что может быть полезнее и лучше домашних конфет? Предлагаю вам на праздники приготовить в домашних условиях замечательные, очень вкусные конфеты - мягкий грильяж из грецких орехов.