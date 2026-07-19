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Сергачев о финале ЧМ-2026: «Я не большой фанат Месси. Буду смотреть, но без разницы, кто победит, потому что Англия и так третья»

Хоккеист «Юты» Михаил Сергачев высказался о финале чемпионата мира по футболу-2026. Сегодня, 19 июля, Аргентина сыграет с Испанией в финальной игре турнира.

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