Путин вас предупреждал. Британия приказала Абрамовичу платить Украине миллиарды из своего кармана

МВ Медведев Вл Ник Надо было не предупреждать, а расстрелять всю Ельцинскую элиту во главе с руководством Ельцин центра! !

N Nata В девяностые он со смехом рассказывал как начал свой бизнес с того, что присвоил состав с нефтью и выгодно его продал. Видимо закат его бизнеса начнется с того, как присвоят его средства.