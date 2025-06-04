Царьград Alexander Chernykh/Russian Look/Globallookpress Власти Британии приказали сбежавшему на Запад олигарху Роману Абрамовичу платить Украине миллиарды из своего кармана.
Путин вас предупреждал. Британия приказала Абрамовичу платить Украине миллиарды из своего кармана
Комментарии
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МВ
Медведев Вл Ник
Надо было не предупреждать, а расстрелять всю Ельцинскую элиту во главе с руководством Ельцин центра! !
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23 час.
N
Nata
В девяностые он со смехом рассказывал как начал свой бизнес с того, что присвоил состав с нефтью и выгодно его продал. Видимо закат его бизнеса начнется с того, как присвоят его средства.
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23 час.
леонид рыбаков
А ЕСЛИ ОН ПЕРЕДАСТ ХОХЛАМ БАБЛО ( честными деньгами и не пахнет ) то он автоматом подлежит к люстрации и отъема всего абсолютно что осталось в России .ЕСЛИ КОНЕЧНО ВЛАСТЬ НАРОДНАЯ А НЕ КЛАНОВАЯ --ЕЩЕ ОДИН МАРКЕР ВЛАСТИ .
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22 час.
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