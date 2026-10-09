«Мертвые локомотивы стоят – и тишина…» - в минсельхозе Украины рассказали о надвигающейся парализации железных дорог

В минсельхозе Украины рассказали о надвигающейся парализации железных дорог Иллюстрация: Блокнот Куда ни кинь – всюду клин.
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