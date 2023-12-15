Следователи УМВД России по ЕАО предъявили обвинение мошеннику, который обманным путем завладел деньгами 29 дальневосточников

Следственной частью Следственного управления УМВД России по ЕАО окончено предварительное расследование уголовного дела по факту мошеннических действий, совершенных осужденным, находящимся в местах лишения свободы.
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