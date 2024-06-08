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ВОЗ: Ковид уносит жизни, но приобрел сезонный характер

ВОЗ: Ковид уносит жизни, но приобрел сезонный характер

Глава отделения Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге сообщил, что коронавирус продолжает уносить жизни, однако при этом заболевание приобрело сезонный характер.

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