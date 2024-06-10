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В МИД Греции предрекли значительные изменения в ЕС после выборов в Европарламент

В МИД Греции предрекли значительные изменения в ЕС после выборов в Европарламент

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa Выборы в Европарламент значительно скажутся на обстановке в Евросоюзе и внутри отдельных стран, заявил в беседе с телеканалом ERTNews министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Поживем - увидим. Там тоже не важно, КАК проголосовали... ВАЖНО, как подсчитали...
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