В МИД Греции предрекли значительные изменения в ЕС после выборов в Европарламент

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa Выборы в Европарламент значительно скажутся на обстановке в Евросоюзе и внутри отдельных стран, заявил в беседе с телеканалом ERTNews министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис.
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