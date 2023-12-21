Стрепетов считает, что российским специалистам нужно доказывать свою состоятельность

Известный футбольный эксперт, бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о работе иностранных тренеров Владимира Ивича и Марцела Лички, чьи команды «Краснодар» и «Динамо» сейчас находятся в лидирующей тройке РПЛ.
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