НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

8 подписчиков

Стрепетов считает, что российским специалистам нужно доказывать свою состоятельность

Известный футбольный эксперт, бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о работе иностранных тренеров Владимира Ивича и Марцела Лички, чьи команды «Краснодар» и «Динамо» сейчас находятся в лидирующей тройке РПЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх