Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ИКЕА промахнулась: Скандинавия жестоко поплатилась за русофобию и глупость.

ИКЕА промахнулась: Скандинавия жестоко поплатилась за русофобию и глупость.

© РИА Новости / Сгенерировано ИИ В рамках торжественного визита в Швецию президента Финляндии, приуроченного к вступлению двух стран в НАТО, король Швеции Карл XVI Густав заявил, что "Швеция и Финляндия делают исторический выбор" и это означает "возможности для консенсуса и углубленного сотрудничества, чтобы вместе стать еще сильнее".

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