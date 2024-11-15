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Из Челябинской области выдворят 11 нелегалов после массовой проверки

Из Челябинской области выдворят 11 нелегалов после массовой проверки

На Южном Урале прошла массовая проверка иностранцев. По её итогам Россию покинут 11 человек.Из Челябинской области выдворят одиннадцать нелегалов после массовой проверки, сообщает издание "Доступ".

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