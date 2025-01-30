Глава Объединённого штаба ОДКБ рассказал о военной обстановке в мире

В Центре кризисного реагирования ОДКБ начальник Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности Андрей Сердюков 30 января провёл брифинг по теме «Итоги совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ за 2024 год и задачи на 2025 год».