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Глава Объединённого штаба ОДКБ рассказал о военной обстановке в мире

Глава Объединённого штаба ОДКБ рассказал о военной обстановке в мире

В Центре кризисного реагирования ОДКБ начальник Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности Андрей Сердюков 30 января провёл брифинг по теме «Итоги совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ за 2024 год и задачи на 2025 год».

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