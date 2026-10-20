“Investigating President Trump, his family and allies has turned into an increasingly popular fundraising pitch for some Democrats, who in recent months have dangled the probes as a lure for campaign contributions,” the Washington Sun reports.
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