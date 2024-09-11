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Лебедев: агенты подполья 160 км вели колонну ВСУ, чтобы её уничтожить

Лебедев: агенты подполья 160 км вели колонну ВСУ, чтобы её уничтожить

Агенты подполья, лояльные России, на протяжении 160 километров отслеживали перемещения колонны ВСУ, чтобы передать данные о дислокации русской армии.

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