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Царьград

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СКА поместил Зайцева в список отказов КХЛ на 48 часов

СКА поместил Зайцева в список отказов КХЛ на 48 часов

Петербургский СКА включил защитника Никиту Зайцева в список отказов КХЛ. В прошлом сезоне он провел 22 матча за СКА.

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