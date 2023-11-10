Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    20% территорий нам будет уже мало надо как минимум ещё + 50% к уже освобождённым. И вашингтонский обком на это соглас...Финал СВО готов. ...
  • Zoia Goldshtab
    Рыбка гниёт с головы.....Суд в Москве арес...
  • Ирина Галивец
    Скорее бы уже хохлы устроили новый майдан и свергли зелю!Киев пригрозил ру...

Новость, которую никто не заметил. Украине дали козырь для захвата Крыма

Новость, которую никто не заметил. Украине дали козырь для захвата Крыма

Украина уже более года ждёт поставки истребителей F-16 от стран НАТО. Киеву подойдёт и любая другая техника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Серж Южанин
Ответить
20 час.
Дмитрий Гурин
&quot;Также напомним, что военные эксперты сходятся во мнении, что западные истребители не смогут внести изменения в пользу Украины на поле боя. Тем не менее западные истребители могут быть использованы для поддержки десанта, переправляющегося через Днепр для захвата Крыма. Киев точно будет считать эти самолёты козырем в битве за полуостров. &quot; ........................... Дурень дуркой богатеет. Им хоть взлететь то дадут, или прям на ВВП пришлепнут?
Ответить
14 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Увидем че гадать. Есть много в этом мире что и не снилось главным мудрецам.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх