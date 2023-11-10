Новость, которую никто не заметил. Украине дали козырь для захвата Крыма

Дмитрий Гурин

"Также напомним, что военные эксперты сходятся во мнении, что западные истребители не смогут внести изменения в пользу Украины на поле боя. Тем не менее западные истребители могут быть использованы для поддержки десанта, переправляющегося через Днепр для захвата Крыма. Киев точно будет считать эти самолёты козырем в битве за полуостров. " ........................... Дурень дуркой богатеет. Им хоть взлететь то дадут, или прям на ВВП пришлепнут?