Украина уже более года ждёт поставки истребителей F-16 от стран НАТО. Киеву подойдёт и любая другая техника.
Новость, которую никто не заметил. Украине дали козырь для захвата Крыма
Комментарии
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Серж Южанин
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20 час.
Дмитрий Гурин
"Также напомним, что военные эксперты сходятся во мнении, что западные истребители не смогут внести изменения в пользу Украины на поле боя. Тем не менее западные истребители могут быть использованы для поддержки десанта, переправляющегося через Днепр для захвата Крыма. Киев точно будет считать эти самолёты козырем в битве за полуостров. " ........................... Дурень дуркой богатеет. Им хоть взлететь то дадут, или прям на ВВП пришлепнут?
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14 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Увидем че гадать. Есть много в этом мире что и не снилось главным мудрецам.
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8 час.
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