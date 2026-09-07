В 2025 году в Екатеринбурге при поддержке государства прошло мероприятие, обернувшееся скандалом. На первый взгляд – неожиданным.
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Пора эту гниль уничтожить!
Всё, что идёт с Запада, предназначено для нашего уничтожения Это делается последние 30 лет. И только сейчас начинает приходить понимание
Почему этому Зайчику до сих пор не скрутили уши в трубочку?
Вот только один вопрос- почему все вышеперечисленные лица до сих пор живы? Что спец яды закончились, автомобили разучились в стены направлять и стрелять тоже? Это же голимые враги которые хуже Хохлов которые стреляют в наших на фронте. А ущерба от них просто немерянно.
Знать не знал про эти летние школы. Кто вообще туда ездит?
Наши власти все время пытаются одновременно быть российскими государственниками и прозападными либералами. Эдакий двуликий Янус.Такая позиция не может сплотить общество перед реальными угрозами извне.