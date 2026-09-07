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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Как Россию развалить и мигрантов защитить – учат в школе, учат в школе… На пятый год войны ООН натаскивает наших детей

Как Россию развалить и мигрантов защитить – учат в школе, учат в школе… На пятый год войны ООН натаскивает наших детей

В 2025 году в Екатеринбурге при поддержке государства прошло мероприятие, обернувшееся скандалом. На первый взгляд – неожиданным.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэм

Вот только один вопрос- почему все вышеперечисленные лица до сих пор живы? Что спец яды закончились, автомобили разучились в стены направлять и стрелять тоже? Это же голимые враги которые хуже Хохлов которые стреляют в наших на фронте. А ущерба от них просто немерянно.

Профиль пользователя Наталия
Наталия

Наши власти все время пытаются одновременно быть российскими государственниками и прозападными либералами. Эдакий двуликий Янус.Такая позиция не может сплотить общество перед реальными угрозами извне.