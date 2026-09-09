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Антифашист

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На Украине почти половина подростков не понимает написанного и не способна освоить основы математики

На Украине почти половина подростков не понимает написанного и не способна освоить основы математики

Почти половина 15-летних подростков (45%) на Украине испытывают трудности, которые выражаются в непонимании написанного.

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