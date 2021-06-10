Сергей Шубенков: «В политику не собираюсь. Но очень боюсь, что наступит день, когда придется это сделать»

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков сообщил, что не видит себя в политике. – Вы говорили, что допускаете мысль, что однажды можете оказаться в политике.
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