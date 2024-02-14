Гол Овечкина в шестом матче кряду не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Колорадо»

«Вашингтон» на домашней арене уступил «Колорадо», пропустив шесть шайб. В ночь на 14 февраля в Вашингтоне прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, а котором, «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Колорадо Эвеланш».
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