Дейтинг-сервис "Мамба" раскрыл предпочтения русских на первом свидании

Дейтинг-сервис "Мамба" выяснил, что 44% русских женщин предпочитают первое свидание без алкоголя. Исследование показало различия в предпочтениях мужчин и женщин, а также выявило популярные сценарии трезвых встреч, такие как прогулки по паркам.