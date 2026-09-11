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Царьград

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Дейтинг-сервис "Мамба" раскрыл предпочтения русских на первом свидании

Дейтинг-сервис "Мамба" раскрыл предпочтения русских на первом свидании

Дейтинг-сервис "Мамба" выяснил, что 44% русских женщин предпочитают первое свидание без алкоголя. Исследование показало различия в предпочтениях мужчин и женщин, а также выявило популярные сценарии трезвых встреч, такие как прогулки по паркам.

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