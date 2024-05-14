Банки нашли способы привлечь россиян в длинные вклады

Банки предложили полностью отменить отчисления в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) по длинным безотзывным сберегательным инструментам, чтобы сделать предложения по таким продуктам более привлекательными, пишут «Ведомости».
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