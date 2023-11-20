Как ускорить созревание манго и авокадо

МОСКВА, 20 ноября, ФедералПресс. Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов рассказал, как ускорить созревание экзотических фруктов, которые чаще всего попадают на российские прилавки незрелыми.
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