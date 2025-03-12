Кредитная амнистия поможет повысить уровень жизни – Миронов за освобождение от долгов Евгения КомароваСергей Миронов предложил провести кредитную амнистию для повышения уровня жизни россиян.
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