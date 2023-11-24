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Балотелли попал в ДТП в Брешии. Он отказался от теста на алкоголь и временно лишен прав

Балотелли попал в ДТП в Брешии. Он отказался от теста на алкоголь и временно лишен прав

Инцидент произошел в четверг вечером. 33-летний форвард «Адана Демирспор» на своей черной Audi врезался в ограждение.

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