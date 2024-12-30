Медик рассказал, когда можно садиться за руль после употребления спиртного

Алкоголь перерабатывается в организме с определенной скоростью. В среднем, печень справляется с 20 миллилитрами этилового спирта в течении часа, рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов.
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