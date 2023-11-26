Воспитанницы Минобороны России посетили самый северный космодром

Главным событием подготовленной программы стал пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с космическими аппаратами в интересах Министерства обороны Российской Федерации, который воспитанницы увидели собственными глазами.
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