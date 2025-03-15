Пленный украинский военный рассказал о заградотрядах из наемников

Иностранные наемники убивали отступающих солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). О таких заградотрядах рассказал пленный боец 12 батальона нацгвардии Украины (НГУ) Назар Воличенко, передает военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале.
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