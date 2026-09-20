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Владимирские новости

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«Единая Россия» лидирует на выборах во Владимирской области

«Единая Россия» лидирует на выборах во Владимирской области

«Единая Россия» получила 50% голосов, КПРФ — 17,24%, отрыв между партиями — более 32 пунктов.После обработки 86% протоколов по федеральному округу Владимирской области «Единая Россия» сохраняет первое место с 50,00% голосов.

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