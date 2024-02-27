Дом Севастьянова появился в центре Олимпийского парка в Сочи. Макет создан для участия в выставке «Россия в миниатюре», которая проходит в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.
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Дом Севастьянова появился в центре Олимпийского парка в Сочи. Макет создан для участия в выставке «Россия в миниатюре», которая проходит в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.
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