Великобритания, кроме подготовки военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимает активное участие в проведении военных и диверсионных операций киевского режима, а также обладает значимым влиянием на руководство Украины.
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