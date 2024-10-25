Владимирский депутат задержан по подозрению в использовании рабского труда

Депутат Собинского района Владимирской области и ещё три участника его преступной группы задержаны по подозрению в мошенничестве и использовании рабского труда, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ России.
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