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Стремоусов: США контролируют осуществляемые ВСУ обстрелы из HIMARS

Стремоусов: США контролируют осуществляемые ВСУ обстрелы из HIMARS

U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com США контролируют все запуски ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украине, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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