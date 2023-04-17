Daily Storm

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В ЧВК «Вагнер» рассказали о планах ВСУ отправить 80 тысяч бойцов для удержания Артемовска

В ЧВК «Вагнер» рассказали о планах ВСУ отправить 80 тысяч бойцов для удержания Артемовска

Украинская армия формирует ударные группыУкраинская армия намерена отправить 80 тысяч бойцов в район Артемовска (украинское название — Бахмут), чтобы помешать практической блокировке города российскими солдатами.

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