В ЧВК «Вагнер» рассказали о планах ВСУ отправить 80 тысяч бойцов для удержания Артемовска

Украинская армия формирует ударные группыУкраинская армия намерена отправить 80 тысяч бойцов в район Артемовска (украинское название — Бахмут), чтобы помешать практической блокировке города российскими солдатами.
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