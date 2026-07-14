Is the last wave in? Maybe up but still some probability to down E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! sevenfold333 The structure is clean, but the 1:1 is still below, so caution for a good plunger/ sweep and massive squeeze upside! Bullish with Patience .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)