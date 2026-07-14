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Is the last wave in? Maybe up but still some probability to down

Is the last wave in? Maybe up but still some probability to down

Is the last wave in? Maybe up but still some probability to down E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! sevenfold333 The structure is clean, but the 1:1 is still below, so caution for a good plunger/ sweep and massive squeeze upside! Bullish with Patience .

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